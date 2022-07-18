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Sosyal medya onu konuşuyor! TikTok’ta maaşını açıklayan genç kadın işinden kovuldu

18.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver kentinde yaşayan Lexi Larson isimli bir kadın teknoloji şirketinde çalışmaya başladı. TikTok’ta yaptığı paylaşımla maaşını 70 bin dolardan 90 bin dolara çıkartmasına dair ipuçlarını anlatan Larson, iki haftalık işinden kovuldu. Şirket Larson ile sözleşmesini güvenlik ihlali nedeniyle feshettiğini açıkladı.

Sosyal medya onu konuşuyor! TikTok’ta maaşını açıklayan genç kadın işinden kovuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver kentinde yaşayan Lexi Larson isimli bir kadın teknoloji uzmanı olarak bir şirkette çalışmaya başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle işinden kovulduğunu iddia eden kadının maaşını arttırma taktikleri kısa sürede viral oldu. Yeni işinden maaşını 20 bin dolar arttırdığını anlatan Larson’un paylaşımına gösterilen yoğun ilgi işverenlerini rahatsız etti ve kadın güvenlik ihlali nedeniyle kovuldu.

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ESKİ İŞİNE GERİ DÖNDÜ

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TikTok hesabını aktif bir şekilde kullanan Larson, ABD’de Ulusal Çalışan İlişkileri Yasası’na göre maaşını söylemesinin yasak olmadığını belirtti. Ancak kovulma nedenini TikTok paylaşımları olarak gösteren Larson gönderisine, “Görünen o ki patronlarım paylaştığım TikTok postlarından memnun olmadı. Maaşımı söylememden rahatsızlık duydular” dedi. Larson son paylaşımında ise TikTok hesabından rahatsız duymayan eski şirketiyle yeniden anlaştığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya maaş artışı
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