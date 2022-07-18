Çözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldı

Sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran 23 yaşındaki Char Grey ve 28 yaşındaki eşi Callum bir süredir üçlü ilişki yaşama fikrine sahip olduklarını dile getirdi. Ancak aralarındaki kıskançlık ve hormonal farklar nedeniyle Callum karısı cinsel birliktelik yaşamak istemediğinde Dee adını verdiği seks oyuncağıyla yakınlaşıyor.

“İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

Çevresindekilerin cansız bir bebekle kurdukları bağı eleştirdiklerini dile getiren 23 yaşındaki Char, “Üçlü ilişki yaşamaktan söz ediyorduk ama çoğu kadın gibi ben de Callum’u başka biriyle görmekte zorlanacağımı anladım. İkimizde yeni şeyler denemeyi seviyoruz ve Dee yeni bir soluk oldu. İlişkimizi güçlendirmeye yardım etti” dedi.

Cinsel ilişki bebeği satın almaya birlikte karar verdiklerini söyleyen Char, “Haziran ayında birlikte internetten seçtik. Aslında seçilebilecek çok seçenek vardı. Ama sonunda bana benzediğini düşündüğümüz Dee’yi bulduk. Asla onu kıskanmıyorum. Çünkü orada duygu yok” diye konuştu.



