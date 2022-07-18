Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldı

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldı

18.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Warwickshire şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Char Grey ve 28 yaşındaki eşi Callum ilişkilerine yönelik olarak ürettikleri çözüm sayesinde herkesi şaşırtmayı başardı. Karısının cinsel birliktelik yaşamak istemediği durumlarda Callum, eşine birebir benzeyen bir seks bebeği satın aldığını ve onunla zaman geçirdiğini söyledi.

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldı

Sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran 23 yaşındaki Char Grey ve 28 yaşındaki eşi Callum bir süredir üçlü ilişki yaşama fikrine sahip olduklarını dile getirdi. Ancak aralarındaki kıskançlık ve hormonal farklar nedeniyle Callum karısı cinsel birliktelik yaşamak istemediğinde Dee adını verdiği seks oyuncağıyla yakınlaşıyor.

Cinsel ilişki oyuncağını alnına yapıştırdı! Şaka yapmak isterken sonu kötü bittiCinsel ilişki oyuncağını alnına yapıştırdı! Şaka yapmak isterken sonu kötü bitti

“İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

1

Çevresindekilerin cansız bir bebekle kurdukları bağı eleştirdiklerini dile getiren 23 yaşındaki Char, “Üçlü ilişki yaşamaktan söz ediyorduk ama çoğu kadın gibi ben de Callum’u başka biriyle görmekte zorlanacağımı anladım. İkimizde yeni şeyler denemeyi seviyoruz ve Dee yeni bir soluk oldu. İlişkimizi güçlendirmeye yardım etti” dedi.

kapak sosyal medya1

Cinsel ilişki bebeği satın almaya birlikte karar verdiklerini söyleyen Char, “Haziran ayında birlikte internetten seçtik. Aslında seçilebilecek çok seçenek vardı. Ama sonunda bana benzediğini düşündüğümüz Dee’yi bulduk. Asla onu kıskanmıyorum. Çünkü orada duygu yok” diye konuştu.

Canına tak etti! Eşinin onunla cinsel birlikteliğe girmemek için sunduğu sebeplerin sayfa sayfa listesini çıkardıCanına tak etti! Eşinin onunla cinsel birlikteliğe girmemek için sunduğu sebeplerin sayfa sayfa listesini çıkardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 Temmuz Pazartesi: TV yayın akışı18 Temmuz Pazartesi: TV yayın akışı
Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttıTam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı
Herkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladıHerkes onu konuşuyor! Kendi ölümünü saniye saniye yayınladı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.