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Herkes Volkan Demirel'i konuşuyor! Sözleri televizyondan duyuldu! ''Bence faul hocam...''

30.12.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçında, Bodrumspor'un faul beklediği pozisyona Volkan Demirel'den destek geldi. Hakemin maçı durdurduğu anda kenara gelen Volkan Demirel sesli bir şekilde rakip takıma hak verdi. Bodrumspor oyuncularının faul beklediği pozisyonda bir kusur görmeyen hakem oyunu devam ettirdi. Hemen araya giren Volkan Demirel, "Bence de faul hocam, oyuncular haklı" dedi. Bu sözleri televizyondan duyulan Volkan Demirel sosyal medyada gündem oldu.

Herkes Volkan Demirel'i konuşuyor! Sözleri televizyondan duyuldu! ''Bence faul hocam...''

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta skordan çok Volkan Demirel'in saha içi konuşması gündem oldu. Televizyondan da duyulan bu konuşma sosyal medyada epey konuşuldu.

ÜST TURA YÜKSELDİLER

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 4-0 kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Luckassen, 25. dakikada Borini, 32. dakikada Lucas Biglia ve 43. dakikada Arveladze kaydetti. Karagümrük aldığı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

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VOLKAN DEMİREL GÜNDEM OLDU

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Karagümrük - Bodrumspor maçında, rakip oyuncuların faul beklediği pozisyona Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'den destek geldi. Hakemin devam ettirdiği pozisyona kenardan araya girerek, "Bence de faul hocam, oyuncular haklı" sözleri televizyondan duyuldu. Henüz teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. Yaptığı bu davranış taraflı tarafsız herkesin takdirini toplarken Volkan Demirel adına övgü dolu sözler yazıldı.

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LİGDE 3 MAÇTA 5 PUAN

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Volkan Demirel, son olarak ligin ilk yarısının son haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak devreyi mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı. Volkan Demirel yönetiminde 3 maçta 5 puan toplayan Fatih Karagümrük, 27 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Kritik Fenerbahçe maçında 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart görmesiyle dev rakibi karşısında müsabakanın büyük bir bölümünü 9 kişi oynamak zorunda kalan Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçında ise kadro sıkıntısı yaşadı.

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Fatih Karagümrük
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