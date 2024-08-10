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  4. Sosyal medya yine rahat durmadı... Çaycı Hüseyin TT oldu, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya yine rahat durmadı... Çaycı Hüseyin TT oldu, gerçek bambaşka çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 12:54
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Alpaslan Özmol zaman zaman sosyal medyada TT oluyor. Genellikle hakkında 'öldü' haberleri çıkan ünlü oyuncu bu haberlere de isyan ediyor. Çaycı Hüseyin yine TT olunca sosyal medyada yorum yağdı ancak gerçek bakın ne çıktı..

MYNET-Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran fenomen dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Ünlü oyuncu geneLlikle hakkında çıkan 'öldü' haberleriyle TT listesine giriyor. Alpaslan Özmol da zaman zaman fotoğraf paylaşarak 'ölmedim' hatırlatması yapıyor.

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YİNE TT OLDU!

Çaycı Hüseyin X'te yine TT olunca sosyal medyada 'öldü sandım' yorumları yapıldı ama gerçek bakın ne çıktı.

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Ünlü oyuncu Özmol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'i yerinde ziyaret etti. Mehmet Gürel, ünlü oyuncu ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak 'Değerli oyuncumuza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin Yalova Belediye Başkanı ile pozları kısa sürede güNdem olurken Yalova Belediyesi'nin Çaycı Hüseyin ile bir çay bahçesi için 5 yıllık anlaşma imzaladığı da iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol
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