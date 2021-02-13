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Sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu

13.02.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bir ilke daha imza attı. Yıldız futbolcu, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe adını yazdırdı.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti. Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.Instagram'da 261 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Ronaldo'nun, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.

BU SEZON 17 MAÇTA 16 GOL ATTI

Juventus'ta 3. sezonunu geçiren 36 yaşındaki yıldız isim, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor. Ligde bir maçı eksik olan Juventus'un 20 maçından 17'sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu.

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