MAGAZİN

Sosyal medyada Adile Naşit isyanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı Adile Naşit çıkışının ardından sosyal medyada bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada Adile Naşit isyanı!

Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. Programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye’yi vadettiğini söyledi. Ünal, eski Türkiye’yi kâbus diye nitelendirdi ve Adile Naşit üzerinden şu örneği verdi: “Diyorlar ki ‘Biz tekrardan eski Türkiye’yi getireceğiz’. Hangi Türkiye? ‘Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye’ydi.’ Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu”

SOSYAL MEDYADA ADİLE NAŞİT PAYLAŞIMLARI

Ünal’ın bu açıklamalarının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Adile Naşit’le ilgili paylaşımlarda bulundu ve yapılan bu talihsiz açıklamayı eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:


PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?
Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adile naşit sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?

Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Umut Evirgen'den Tuba Büyüküstün'e Paris'te evlenme teklifi!

Umut Evirgen'den Tuba Büyüküstün'e Paris'te evlenme teklifi!

Bülent Ersoy'a mücevher yağdırdılar

Bülent Ersoy'a mücevher yağdırdılar

Vatanım Sensin'in finalinden sonra herkes merak etti! Binbaşı Cevdet gerçek hayatta kim?

Vatanım Sensin'in finalinden sonra herkes merak etti! Binbaşı Cevdet gerçek hayatta kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.