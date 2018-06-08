Sosyal medyada Adile Naşit isyanı!

Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. Programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye’yi vadettiğini söyledi. Ünal, eski Türkiye’yi kâbus diye nitelendirdi ve Adile Naşit üzerinden şu örneği verdi: “Diyorlar ki ‘Biz tekrardan eski Türkiye’yi getireceğiz’. Hangi Türkiye? ‘Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye’ydi.’ Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu”

SOSYAL MEDYADA ADİLE NAŞİT PAYLAŞIMLARI

Ünal’ın bu açıklamalarının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Adile Naşit’le ilgili paylaşımlarda bulundu ve yapılan bu talihsiz açıklamayı eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:



