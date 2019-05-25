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Sosyal medyada bir anda ünlü oldu! Bu kadının yaşını tahmin edebilir misiniz?

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EĞLENCE  | 25.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan bu kadın kızının fotoğraflarını taklit ederek Instagram’da bir anda ünlü oldu! Kadını bu kadar ünlü yapan şey ise genç görüntüsü ve gerçek yaşı… İşte görenleri hayrete düşüren Kasha Grimes’in fotoğrafları

Sosyal medyada bir anda ünlü oldu! Bu kadının yaşını tahmin edebilir misiniz?

Instagram’da ünlü olmak için çok geç kaldığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! En azından İngiltere’de yaşayan Kasha Grimes bunun tam tersi olduğunu gösterdi.

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İki çocuk annesi Kasha Grimes Instagram’da Nifty After Fifty-50’sinden Sonra Havalı adlı hesabında önce kendi gibi sosyal medya fenomeni olan kızı Misha’nın fotoğraflarını taklit ederek başladı. Ardından o kadar çok takipçi kazandı ki 57 yaşındaki bu kadın şimdilerde genç görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

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Kısa sürede 18 bin takipçiye ulaşan Kasha Grimes “Yaşımdan dolayı görünmez değilim! İstediğimi giyebiliyorum. 57 yaşına basınca bunu benim yaşımdaki diğer kadınlar için yapmak istedim. Bazı kıyafetleri 30’lu yaşlarında giydiğinde sıkıntı oluyor ama 57 yaşında bunu hiç takmıyorsun.” dedi.

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