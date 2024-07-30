Sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu! Hakan Ural isyan etti: Yıllardır hep aynı terane...

Son dönemde yaptığı açıklamalar, tepkileri ve sözleriyle gündeme gelen Hakan Ural X eski adıyla Twitter'da gündemde.

Hakan Ural'ın adı TT listesinde en üst sıradaydı. Sosyal medyada Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddia edildi.

Bu sözler hızla yayıldı ve ünlü isim en çok konuşulan isim oldu. Hakan Ural adının Twitter'da gündeme gelmesinden rahatsız oldu.

Instagram'da açıklama yapan Ural şunları yazdı:

"SÖYLEMEDİĞİM ŞEYLERİ..."

"Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor. Buna sorgulamadan salyalarla inan da çok olunca ortaya trajikomik bir durum çıkıyor."