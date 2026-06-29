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Sosyal medyada gündem olan 'Eğri bina' için ekipler harekete geçti

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Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin adreste incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" dedi. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

Sosyal medyada gündem olan Eğri bina için ekipler harekete geçti 1

'TAMAMIYLA PROJESİNE UYGUN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok.

Sosyal medyada gündem olan Eğri bina için ekipler harekete geçti 2

Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy
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