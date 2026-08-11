2 bin 200 yıllık mezardan bira çıktı!

Çin'in Ningşia Huy Özerk Bölgesi'ndeki Şanşiabao mezarlığında yürütülen kazılarda dikkat çeken bir keşif yapıldı.

Araştırmacılar, Savaşan Devletler Dönemi'ne (MÖ 475-221) ait 183 mezar ortaya çıkardı. Mezarlardan birinde ise bronz bir şişenin içinde halen sıvı halde bulunan eski bir içecekle karşılaşıldı.

Kuzeybatı Üniversitesi Kültürel Miras Okulu'ndan araştırmacı Ruru Chen, bulunan sıvının miktarının ve olağanüstü şekilde korunmuş olmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

İÇİNDEN 3,74 LİTRE SIVI ÇIKTI

Bronz şişenin içinde tam 3,74 litre, yani 15 bardaktan fazla sıvı bulundu.

Araştırmacılara göre bu miktar, antik dönemden günümüze ulaşan alkollü içecek kalıntıları arasında şimdiye kadar bulunan en büyük hacimlerden biri olabilir.

Üstelik sıvı yalnızca birkaç damla halinde değil, şişenin içinde büyük ölçüde korunmuş haldeydi.

RENGİ BİLE BELLİ OLDU

Şişedeki sıvının belirgin bir kokusu olmadığı ancak berrak ve açık mavi-yeşil renkte göründüğü belirtildi. Sıvının içinde tortuların da bulunduğu tespit edildi.

Ekip, organik kimya analizleri ve farklı bilimsel yöntemler kullanarak içeceğin yapısını incelemeye başladı.

Sonuçlar, sıvının darıdan ya da darı ile buğday veya arpa karışımından yapılmış damıtılmamış bir alkollü içeceğe benzediğini ortaya koydu.

Araştırmacı Chen, içeceğin damıtılmış bir alkole benzemediğini belirterek keşfi "son derece nadir" olarak nitelendirdi.

ANTİK DÜNYADAN KALAN BİR "MEZAR HEDİYESİ"

Araştırmacılar, içeceğin mezara neden konulduğuna ilişkin de dikkat çeken bir ihtimal üzerinde duruyor.

Bazı uzmanlara göre dönemin insanları, ölen kişinin ölümden sonraki yaşamında da bu içecekten faydalanabilmesi için mezara içki bırakıyordu.

Bronz kabın, mühürleme yönteminin ve mezarın bulunduğu çevrenin içeceğin binlerce yıl boyunca korunmasında etkili olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar ayrıca bölgenin nispeten kuru ikliminin de bu olağanüstü korunmaya katkı sağlamış olabileceğini belirtiyor.

Binlerce yıl boyunca mezarın içinde kalan sıvının günümüze kadar ulaşması, arkeologlara Savaşan Devletler Dönemi'ndeki içecek kültürü ve cenaze gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.