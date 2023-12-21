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Sosyal medyada gündem olan Kızıl Goncalar için RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

21.12.2023 17:36 | Son Güncelleme:
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Fox TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medyadan bir açıklama yaparak diziyle ilgili vatandaşların şikayetlerinin geldiğini ve üst kurul uzmanları tarafından incelendiğini kaydetti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Fox TV'de yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

"UZMANLARIMIZ TARAFINDAN İNCELENMEKTEDİR"

Şahin paylaşımında "Fox TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

18 Aralık Pazartesi günü ekran yolcuğuna başlayan Kızıl Goncalar dizisindeki bazı sahneler sosyal medyada da gündem olmuştu.

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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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