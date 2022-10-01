Sosyal medyada gündem yaratan poz! Demi Rose’un transparan tulumu nefesleri kesti

Sosyal medya hesabında 19.9 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı. Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor. Bu kez transparan tulumuyla bir gölün içine girdiği anları paylaşan Rose takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesaplarında cesur paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtmayı başaran Demi Rose’un transparan tulumuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı fenomen ismi deniz kızına benzetti.

