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Sosyal medyada gündem yaratan poz! Demi Rose’un transparan tulumu nefesleri kesti

01.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da milyonlarca takipçisi bulun 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Demi Rose, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabından cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Rose, bu kez transparan tulumuyla nefesleri kesti.

Sosyal medyada gündem yaratan poz! Demi Rose’un transparan tulumu nefesleri kesti

Sosyal medya hesabında 19.9 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı. Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor. Bu kez transparan tulumuyla bir gölün içine girdiği anları paylaşan Rose takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak demi rose

Sosyal medya hesaplarında cesur paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtmayı başaran Demi Rose’un transparan tulumuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı fenomen ismi deniz kızına benzetti.

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