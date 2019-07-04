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Sosyal medyada olay oldu! 6 yılan küçük kızın bedenini böyle sardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 04.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Endonezya'da yaşayan bir aile tarafından oluşturulan Youtube kanalında paylaşılan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. 6 yaşındaki küçük kızlarının alışılmışın dışında görüntülerini paylaşan aile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medyada olay oldu! 6 yılan küçük kızın bedenini böyle sardı

Dev yılanların vücudunu sardığı küçük kız yatakta uzanarak akıllı telefondan çizgi film izliyor.

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Youtube hesabında yayınlanan bu video küçük Maharani’nin hayvanlarla yakın temasını gösteren ilk görüntü değil.

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Paylaşılan başka bir videoda Maharani, bir timsahın dişlerini fırçalıyor.

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6 TÜR YILAN VAR!

Olağanüstü görüntülerde, 6 farklı tür piton yılan küçük kızın üzerinde sürünüyor.

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Yılanların arasında yeşil ağaç pitonu, ağlı piton ve burma pitonu var.

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Videodaki görüntüler bu denli rahat paylaşılmış olsa da Endonezya’da yılan beslemek yasal değil.

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VİDEOYU BABASI ÇEKMİŞ

Yayınlanan görüntülerde babasının söylediğine göre, Maharani ’Upib & Ipin’ adlı çizgi filmi izliyor.

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SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLDU

Maharani'nin yılan videosu, sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
yılan piton

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