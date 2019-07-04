Sosyal medyada olay oldu! 6 yılan küçük kızın bedenini böyle sardı

Dev yılanların vücudunu sardığı küçük kız yatakta uzanarak akıllı telefondan çizgi film izliyor.

Youtube hesabında yayınlanan bu video küçük Maharani’nin hayvanlarla yakın temasını gösteren ilk görüntü değil.

Paylaşılan başka bir videoda Maharani, bir timsahın dişlerini fırçalıyor.

6 TÜR YILAN VAR!

Olağanüstü görüntülerde, 6 farklı tür piton yılan küçük kızın üzerinde sürünüyor.

Yılanların arasında yeşil ağaç pitonu, ağlı piton ve burma pitonu var.

Videodaki görüntüler bu denli rahat paylaşılmış olsa da Endonezya’da yılan beslemek yasal değil.

VİDEOYU BABASI ÇEKMİŞ

Yayınlanan görüntülerde babasının söylediğine göre, Maharani ’Upib & Ipin’ adlı çizgi filmi izliyor.

SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLDU

Maharani'nin yılan videosu, sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu.



