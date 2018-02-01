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Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 16:05 | Son Güncelleme

Youtube hesabından sevdiği makyaj malzemelerini ve sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşan Banu Berberoğlu, aralık ayında 42 bin TL kazandı.

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

YouTuber Banu Berberoğlu, hipnoz eden konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Sevdiği makyaj malzemelerini, en çok yediği abur cuburları ve sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

HAYRETTİN'LE VİDEO ÇEKTİLER

Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

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HESABINA 42 BİN TL YATTI

Sosyal medyada adeta viral olan Banu Berberoğlu, kendisiyle dalga geçenlere adeta ayar verdi. Berberoğlu, aralık ayında Youtube tarafından kendisine 42 bin TL yatırıldığını bu sözlerle duyurdu: "Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube'dan hesabıma 42 bin TL yattı :)) Şimdi söyleyin hangimiz zavallı?"

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Anahtar Kelimeler:
Banu Berberoğlu Youtuber

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Zavallı olup olmamak para kazanmakla mı alakalı? Zavallı olmak hayatunı hiçbir şey üretmeden, boş işlerle geçirmektir.
Kişilik olmadıktan sonra isterse 100 bin yatsın.
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