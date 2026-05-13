Sosyal medyada yayılan “hantavirüs penis küçültüyor” iddiası gündem oldu!

Dünyada endişe yaratan hantavirüs vakalarıyla ilgili sosyal medyada yayılan yeni bir iddia kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar, hantavirüsün erkeklerde penis boyunu yaklaşık 7,6 santimetreye kadar küçültebildiğini öne sürdü. Peki bu konuda bilim ne diyor? İşte detaylar.

Gökçen Kökden

MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs vakalarının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Bazı doğrulanmamış hesaplar ise virüsle ilgili dikkat çeken yeni iddialar ortaya attı.

'BİLİM İNSANLARI DOĞRULADI' DİYEREK PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda “Bilim insanları hantavirüsün penis boyunu 3 inç küçülttüğünü doğruladı”, “Dünya Sağlık Örgütü erkekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı”, “Yeni araştırmalar hantavirüsün penis küçülmesine yol açtığını gösteriyor” gibi ifadeler kullanıldı.

Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan bu paylaşımlar özellikle erkek kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Aynı iddiaların farklı hesaplar tarafından tekrar tekrar paylaşılması söylentinin daha da büyümesine yol açtı.

BİLİMSEL KANIT YOK!

Ancak uzman kaynaklarda ve resmi sağlık kuruluşlarının açıklamalarında hantavirüsün böyle bir etkisine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

İddiaları destekleyen bilimsel araştırma, akademik yayın veya tıbbi veri bulunmadığı belirtiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) hantavirüs bilgi sayfalarında da penis küçülmesine ilişkin herhangi bir belirti ya da komplikasyon yer almıyor. Uzmanlara göre sosyal medyada dolaşıma giren içerikler mevcut bilgiler ışığında doğrulanmamış ve asılsız iddialardan oluşuyor.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

CDC’ye göre hantavirüsler ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor.

Virüsler çoğunlukla fare gibi kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Hantavirüs bazı kişilerde yüksek ateş, kas ağrısı, böbrek sorunları,
akciğer tutulumu ve ciddi solunum yetmezliği gibi ağır tablolara neden olabiliyor.

Virüsün özellikle “Hantavirüs Pulmoner Sendromu” ve “Renal Sendromlu Kanamalı Ateş” gibi ciddi hastalıklarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

