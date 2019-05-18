Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı! Tehdit etti, şantaj yaptı, dövdü

İddiaya göre Ahmet U., sosyal medya üzerinden tanıştığı Nilgün K.'ye sevgili olma teklifinde bulundu. Nilgün K. ise reddetti. Bunun üzerine Ahmet U., evli olan kadını, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek buluşmaya zorladı. Korkuya kapılan Nilgün K. , Ahmet U. ile bir kafetaryada buluştu. Ancak Ahmet U. bu buluşmayı gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Ardından da şantaj amaçlı kullanmaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ahmet U. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

YOL ORTASINDA DÖVDÜ

Bu da Ahmet U.'nun tehdit ve tacizlerini bitirmesini sağlamadı. Olay günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine yürüyerek giden Nilgün K.'yi motosikletiyle takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da arkasından yaklaştığı kadını kolundan çekerek götürmek istedi. Kendisine direnen Nilgün K.'ye bıçak çekti, sokak ortasında dövdü. Nilgün K., çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan, vatandaşların geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Nilgün K. darp raporu alarak Ahmet U.'dan 2'nci kez şikayetçi oldu.

Adli Tabiplik çıkışında basın mensuplarına konuşan Nilgün K. ağlayarak, "Bana çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayetçiyim" dedi.

Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Ahmet U. ise Nilgün K.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Saldırgan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı. (DHA)

