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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 118 şüpheli gözaltına alındı

01.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 118 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 5 bin 394 sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 bin 237 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve bunlardan 118'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ilgili birimleri tarafından internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda 1-31 Ocak tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldı.

Söz konusu hesaplardan 2 bin 756'sının FETÖ/PDY, 168'inin DEAŞ, 2 bin 185'inin PKK/KCK, 285'inin ise diğer terör örgütlerinin güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Hesapları kullandıkları belirlenen 2 bin 237 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 118'i gözaltına alındı.

Gözaltına alma işlemlerine devam ediliyor.

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