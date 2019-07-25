Sosyal medyanın diline düştüler! Benzerlikleri tiye alındı

Donald Trump, “ Biz gerçekten İngiltere'nin başbakanı olacak Boris Johnson gibi iyi bir adama sahibiz” demişti.

Ona İngiliz Trump demeye başlayan insanlar, iki lideri karşılaştırmaya başladı. Bu iki liderin arasındaki karşılaştırma son zamanlarda popüler bir konu haline geldi. Fakat gerçekte ne kadar benzerler?

Zamanında Zeki Paşa'nın damadı olan İttihat ve terakki karşıtı Ali Kemal'in torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün görevi devraldı ve kabinesini açıkladı.

Johnson'ın göreve başlamasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı Donald Trump ile benzerliklerini gözler önüne seren bir dizi paylaşımlar yapmaya başladı.

Sağ partiden aday olarak seçimleri kazanan Johnson ile Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren Trump'ın politik görüşlerinin yanı sıra görünümleri ve toplum önündeki hareketleri de benzetildi.

İşte Johnson ve Trump'ın benzerliğini tiye alan paylaşımlardan bazıları...

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