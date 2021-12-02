Sosyal medyanın gerçek olmadığını göstermek için kendisini ifşa etti! En doğal halini paylaştı

Sosyal medyada herkes kendisinin en mükemmel halini göstermeyi tercih ediyor. Filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde oluşturulan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Irby, sosyal medya hesabında akşam yemeğinden hemen sonra çekilen bir pozunu paylaştı. 1.2 milyon takipçisine bedne pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla seslenen fenomen isim, aynı saniyeler içinde çekilen iki fotoğrafıyla şaşkınlık yarattı.

“ŞİŞKİNLİĞİ KUCAKLAYIN”

Mavi dekolteli elbisesiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan Irby, doğru açı, ışık ve poz sayesinde kusursuz güzelliğe ulaşılabileceğini belirtti. Gün içinde kadın bedeninde değişikliklerin meydana gelmesinin doğal olduğundan söz eden Irby, akşam yemeğinden sonra karnının şişkinliğini takipçilerine samimi bir fotoğrafla gösterdi.

Akşam yemeğinden önce ve sonra çekilen fotoğraflarına Irby, “Akşam yemeğine çıkarken kendini süper sevimli hisseden, ancak sonrasında yoğun bir karışıklık yaşayan var mı? Bu durum beni artık bunaltmıyor. Vücudumu lezzetli yiyeceklerle doldurabildiğim ve keyifli vakit geçirebildiğim için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor sadece. Şişkinliği kucaklayın." notunu ekledi.



