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Beden pozitifliği savunucusu olan kadın bacaklarını eleştirenlere bikinili pozlarıyla cevap verdi! “İlham olmak istiyorum”

22.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lipödem hastası olan Savannah Sullivan, bacaklarının kalın olması nedeniyle yapılan eleştirilerin öz güvenini kırdığını itiraf etti. Bedenini fark edip hastalığını kabul ettikten sonra Sullivan, kendisiyle benzer durumları yaşayan insanlara ilham olmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı. Kıyafetlerinde artık herhangi bir kısıtlama hissetmediğini dile getiren Sullivan onu eleştirenlere bikinili pozlarıyla cevap verdi.

Beden pozitifliği savunucusu olan kadın bacaklarını eleştirenlere bikinili pozlarıyla cevap verdi! “İlham olmak istiyorum”

22 yaşındaki Savannah Sullivan isimli genç kadın her zaman diğer insanlardan farklı olduğunu hissettiğini dile getirdi. Bu farklılık aslında onun için 12 yaşında bacaklarının ve kollarının yaşıtlarına kıyasla daha fazla büyüdüğünü görmesi ile oldu. Kilo aldığını düşünerek sıkı bir diyet programına başlayan Sullivan, uzuvlarındaki şişkinlikler zamanla yerini ağrıya bıraktı. Üstelik diyete ve spor yapmasına rağmen bu şiş görüntü bir türlü gitmiyordu. 16 yaşında doktora gittiğinde ise lipödem teşhisi konuldu ve hayatı bu noktadan sonra değişmeye başladı.

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“BEN BUYUM”

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Lipödem teşhisi konulduktan sonra kendisini ve bedenini sevmeye başladığını ifade eden Sullivan, hastalık yolculuğunu sosyal medyadan anlatmaya başladı. Sosyal medya hesabında yaklaşık 74 bin takipçisi bulunan Sullivan, kendisiyle aynı durumda olanlara ilham vermek için sık sık paylaşımlar yapıyor.

Bacakları nedeniyle olumsuz eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Sullivan bikinili pozlarıyla cevap vermeyi seçti. Sullivan, “Vücudumu belli eden fotoğraflar yayınlamak benim için büyük bir adımdı. Ben buyum, böyle görünüyorum ve bu şekilde mutluyum. Böyle görünmek sorun değil ve herkes farklıdır” dedi.

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem, bacaklar ve kollarda anormal derecede yağ birikmesi olarak ifade edilen bir hastalıktır. Çoğu zaman sancılı ve ağrılı olabilir. Hatta hastaların günlük hayatını doğrudan etkiler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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