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Sosyal medyanın gündemine yerleşen ‘soğan halkası’ sunumu! Her bir malzeme için farklı bir garson geldi

28.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks restoranların yemeklerini birbirlerinden farklı sunumlarla müşterilerin karşısına getirmesi son dönemde oldukça popüler. Restoranlar müşterilerini şaşırtmak için adeta birbirleriyle yarışırken sosyal medyanın gündemine ‘soğan halkası’ sunumu yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntüler ismi açıklanmayan bir restoranın garsonları tarafından yapılan sunum anlarında çekildi. Dubai’deki bir restoranda soğan halkası için yapılan özel sunum herkesin ilgisini çekti.

6 FARKLI GARSONLA ÖZEL İLGİ

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Kadın müşterinin tabağında bulunan bir adet soğan halkası için 6 farklı garsonun sunum yapması viral oldu. Garsonların birbirini takip eden düzen içinde tabakta bulunan soğan halkasına ellerindeki kaplardan bir şeyler ekledikleri görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere, “Marketten alırım daha iyi”, “ O kadar beklediğine değdi mi?” yorumları yapıldı.

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sosyal medya soğan halkası

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