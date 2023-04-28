Sosyal medyanın gündemine yerleşen ‘soğan halkası’ sunumu! Her bir malzeme için farklı bir garson geldi

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntüler ismi açıklanmayan bir restoranın garsonları tarafından yapılan sunum anlarında çekildi. Dubai’deki bir restoranda soğan halkası için yapılan özel sunum herkesin ilgisini çekti.

6 FARKLI GARSONLA ÖZEL İLGİ

Kadın müşterinin tabağında bulunan bir adet soğan halkası için 6 farklı garsonun sunum yapması viral oldu. Garsonların birbirini takip eden düzen içinde tabakta bulunan soğan halkasına ellerindeki kaplardan bir şeyler ekledikleri görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere, “Marketten alırım daha iyi”, “ O kadar beklediğine değdi mi?” yorumları yapıldı.



