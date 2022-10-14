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Tam 21 tabak yemek yediler! Hesabı ödememek için sütyeninden çıkarttığı plastiği tabağın içine attı

14.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Milton Keynes bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 5 kişilik aile lüks bir restorana gitti ve ana yemek, ara sıcak ve başlangıç olmak üzere çeşit çeşit yemekler sipariş etti. 21 tabak yemeğin sonuna gelen aile toplam 170 sterlinlik (yaklaşık 3 bin 574 TL) hesabı ödememek için ilginç bir yönteme başvurdu.

İngiltere’nin Milton Keynes bölgesinde bulunan bir restorana gelen 5 kişilik bir aile dört başlangıç, yedi ara yemek, altı ana yemek ve dört içecek olmak üzere geniş bir sipariş listesi oluşturdu. Beş kişilik aile, ilk yemeklerine başlar başlamaz yemek deneyimleri hakkında homurdanmaya başladı. Tabaklarındaki yemeğin sonuna gelen aile garsonun yayına çağırarak yemeğinde plastik olduğunu söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise gerçek bambaşka çıktı.

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SÜTYENİNDEN ÇIKARTIP ATMIŞ

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Güvenlik kamerası görüntülerinde müşterinin iç çamaşırını düzeltmek için hareketlendiği görüldü. Tam bu sırada iç çamaşırının içinden bir şeyler çıkarttığı fark edilen kadın yemeğin içine plastik bir parça attı.

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Restoranın sahibi Naseem, “Kadın garsonu çağırdı ve yemeğinde plastik olduğunu söyledi.Garson, 'Mutfağımızda bu plastik yok ama size %20 indirim yapma ve yemek için ücret alma yetkim var' dedi. Bunun üzerine sinirlenen müşteri ‘Ödemeyeceğim’ diyerek restoranı terk etti. Görüntüleri yerel bir restoran grubuna gönderdiğimde, sahiplerin çoğu benzer bir şey gördüklerini söyledi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere restoran hesap
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