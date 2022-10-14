Tam 21 tabak yemek yediler! Hesabı ödememek için sütyeninden çıkarttığı plastiği tabağın içine attı

İngiltere’nin Milton Keynes bölgesinde bulunan bir restorana gelen 5 kişilik bir aile dört başlangıç, yedi ara yemek, altı ana yemek ve dört içecek olmak üzere geniş bir sipariş listesi oluşturdu. Beş kişilik aile, ilk yemeklerine başlar başlamaz yemek deneyimleri hakkında homurdanmaya başladı. Tabaklarındaki yemeğin sonuna gelen aile garsonun yayına çağırarak yemeğinde plastik olduğunu söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise gerçek bambaşka çıktı.

SÜTYENİNDEN ÇIKARTIP ATMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde müşterinin iç çamaşırını düzeltmek için hareketlendiği görüldü. Tam bu sırada iç çamaşırının içinden bir şeyler çıkarttığı fark edilen kadın yemeğin içine plastik bir parça attı.

Restoranın sahibi Naseem, “Kadın garsonu çağırdı ve yemeğinde plastik olduğunu söyledi.Garson, 'Mutfağımızda bu plastik yok ama size %20 indirim yapma ve yemek için ücret alma yetkim var' dedi. Bunun üzerine sinirlenen müşteri ‘Ödemeyeceğim’ diyerek restoranı terk etti. Görüntüleri yerel bir restoran grubuna gönderdiğimde, sahiplerin çoğu benzer bir şey gördüklerini söyledi” dedi.



