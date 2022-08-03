Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Bir şeyler atıştırmak için girdikleri mekanda...

Her ikisi de 30 yaşındaki Lindsay Breen ve eşi Alex, Mikonos'taki DK Oyster isimli restoranda, hesabı istediklerinde gelen fatura karşısında şoke oldular.

BİR YEREL RESTORANA GİRDİLER

Kanada, Toronto'dan gelen çift, kasabayı keşfederken, hafif atıştırmalıklar ve bir şeyler içmek için yerel restoranlardan birine girmeye karar verdiler ve bir istiridye barına girdiler. Kendilerine direk istiridye isteyip istemedikleri soruldu. Ardından da ''Bir düzine mi?'' sorusu geldi. Onlar da bunun tipik bir sipariş olduğunu bildikleri için onayladılar.

KAĞIT PARÇASI GELDİ

Eşi bir bira ısmarladı ve kendisi de bir kokteyl menüsü istedim. Ancak bir türlü menü gelmedi ve garson bunun yerine ellerindeki alkolleri sözlü bir şekilde tanıtmayı tercih etti. Sonunda kokteyl menüsü olarak sadece alkol türlerinin listelendiği bir kağıt parçası getirdiler.

YENGEÇ BACAĞI DA YAPTIRACAKTI

Lindsay sonunda pes etti ve sıradan bir alkollü içecek sipariş etti.

Garson bu kez de, böyle bir talep olmamasına rağmen, garip şekilde büyük bir içecekle döndü. Sonrasında da sürekli etrafta gezindi. Çift, istiridyeleri bitirdiğine, garson onlara yengeç bacağı yaptırmak için hazırlanıyordu ancak çift buna izin vermedi.

İSTEMEYİNCE GÜCENDİ

Lavaboya giden Alex, banyodan dönerken bir istiridyenin 29 dolar olduğunu gösteren bir menü gördüğünü iddia etti ama eşi buna inanamadı. O sırada garson bir tatlı arabasıyla yanlarına geldi ve reddetmelerine rağmen sevecen bir tavırla masaya tatlılar bırakmaya başladı. Onlar reddettikçe garson güceniyordu.

HER ŞEY YUNANCA'YDI

Atıştırmalıklarını ve kocaman içkilerini bitirdikten sonra çift, ödeme yapmaya ve günlerine devam etmeye hazırdı. Ancak 500 Dolar'ı aşan hesabı gördüklerinde şoke oldular. Kendilerine çevrilen ekran Yunanca olduğu için de hiçbir şey anlayamıyorlardı.

ÖDEDİ

Korkunç fatura karşısında tamamen şok olmasına rağmen, Alex dışarı çıkıp bir hava aldıktan sonra, kendini kötü bir duruma sokmak istemedi ve hesabı sorunsuz bir şekilde ödedi. Şok olan çift, yaşadıkları duruma akıl sır erdiremedi.

BİLMİYORLARDI

Lindsay, mekanı daha sakin olduğu için tercih ettiklerini ama bundan sonra birçok yere araştırmadan gitmeyeceklerini itiraf etti. Restoranın dışındaki menüye bakıp istiridyelerin 9 Euro olduğunu düşünerek içeri girmişlerdi ancak gram bazında fiyatlandırıldıklarını bilmiyorlardı.

YALNIZ DEĞİLLERDİ

Ancak Breens, daha sonra Yunanistan'daki bu restoran tarafından dolandırılan ilk çift olmadıklarını keşfetti. Yan taraftaki bir mağaza sahibi gittiklerine çok üzüldüğünü, dükkâna giren herkesi oradan uzak durmaları konusunda uyardıklarını ve bunun Yunan halkının kim olduğunu göstermemesi gerektiğini anlattı.

Greek City Times'ın haberine göre , restoranın çıkardığı tüm kargaşadan sonra, iki Amerikalı turisti dolandırdıkları için yakın zamanda 30.000 dolardan fazla para cezasına çarptırıldılar .



