Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! Mükemmel pozunu takipçileriyle paylaştı

Son yıllarda sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde insanlar kendilerinin en iyi versiyonlarını içeren fotoğraflar paylaşmayı tercih ediyor. Sosyal medya fenomeni Danae Mercer, paylaşımlarının kimi zaman samimi olmadığını belirtirken takipçilerine en çok beğenilen pozların arkasındaki sırları anlattı. Mercer, fenomenlerin en sık kullandığı poz hilelerini paylaştı.

MÜKEMMEL POZ TAKTİKLERİNİ ANLATTI

2.4 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Mercer, Dubai’de yaşıyor ve genellikle sosyal medyanın sahteliğini gösterebilmek için vücut pozitifliği paylaşımları yapıyor. Gün için bedende değişiklik olabileceğini dile getiren Mercer, daha dik görünen göğüsler için estetik ameliyata gerek olmadığını belirtti. Mercer, nefes alırken ve sıkı bir bluz giyerken kolları başın arkasında çaprazlamanın, daha dik göğüsler yanılsaması yaratmak için nasıl mükemmel bir poz olduğunu açıkladı. Mercer bu pozun kullanımı hakkında, “Fotoğraflarda kolların genellikle başın üzerinde olduğunu hiç fark ettiniz mi? Kadınlar için bu poz doğal bir asansör görevi görür” dedi.

“KENDİNİZİ DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSEDECEKSİNİZ”

Göğüsleri daha dik gösteren ilk poz önerisinden sonra Mercer, bu sefer de daha dolgun göğüslere sahip olmak için bir poz önerisi paylaştı. Mercer bu poz için, “Bir kolunuzu çenenize götürün, diğer kolunuzu yukarıya kaldırın ve ikisini birleştirin. Karnınızı içeri çekin. İşte mükemmel görünüyorsunuz. Kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz” diye konuştu.



