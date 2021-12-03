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Alışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu! Sadece vücut boyasıyla yaptığı gösteri sosyal medyada dikkat çekti

03.12.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James, bir alışveriş merkezinin içinde sadece vücut boyasıyla dolaşırken video çekti. Ancak videonun sonu kötü bitti ve güvenlik görevlileri tarafından James, alışveriş merkezinden çıkartıldı.

Alışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu! Sadece vücut boyasıyla yaptığı gösteri sosyal medyada dikkat çekti

Sosyal medyanın sevilen ve sık takip edilen isimlerinden biri olan Francia James, halka açık alanlarda yaptığı gösterilerle ün kazandı. Instagram’da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Francia James, alışveriş merkezinde yaptığı çıplak şovuyla sosyal medyada viral oldu. Instagram'da 1,6 milyondan fazla kez izlenen son paylaşımında James, sadece vücut boyalarından kendisine bir kostüm yarattı ve insanların karşısına çıktı.

Videoda Francia James, fındıkkıran gibi giyinmiş bir alışveriş merkezinin ortasında duruyor. İlk bakışta kıyafet oldukça dar duruyor ancak kamera yaklaştıkça aslında vücut boyası olduğu anlaşılıyor. Yoksulluğa dikkat çekmek için gösteriyi planladığını ifade eden James, çevresindekilere “Fındık ister misiniz?” diye soruyor.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇIKARTTI

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Alışveriş merkezindeki çıplak gösterisi sırasında güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine James âdeta kovuldu. Güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkartıldığını anlatan James, “Kovulduğuma inanamıyorum. Bu gösterilerin sonu her zaman böyle bitti.” dedi.

Model, videoyu 9 milyondan fazla takipçisi olduğu ‘francty’ Instagram sayfasında paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tepkileri çeken bu gösteri için övgü dolu yorumlar yaptı.

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