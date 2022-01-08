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İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”

08.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıplak bir şekilde gerçekleştirdiği eylemleriyle kısa sürede popülerliğe kavuşan iklim akvisti Laura Amherst, 2022 yılı için edindiği yeni misyonunu açıkladı. Sosyal medyadan kendisi için yeni bir hesap açtığını duyuran Laura Amherst, yeni yılda daha fazla insanı vegan olmaya teşvik etmek için çalışmalara başladığını söyledi.

İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”

Brighton’dan yaşayan Laura Amherst isimli protestocu geçtiğimiz yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek için polisi önünde soyunduktan sonra tanınımıştı. 2022 yılında yeniden doğaya dikkat çekmek istediğini belirten Laura Amherst, çıplaklık protestolarına ara verdiğini ve insanları vegan olmaya teşvik etmek için uğraşacağını dile getirdi.

“HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ”

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Yeni sosyal medya hesabından vegan olmanın hayatını tamamen değiştirdiğini ifade eden Amherst, “Vegan olduğumdan beri 100’den fazka hayvanın hayatını kurtarmış olmalıyım. Çevremi 7 milyar et yiyiciyi besleyemez. Vegan olduğundna beri cildim temizlendi, kilo verdim ve kendimi daha enerjik hissediyorum” dedi.

Vücudunun daha sağlıklı ve fit olduğunu belirten Amherst, “Artık daha zayıfım ama bu sağlıksız bir görüntüye neden olmuyor. Bilinçli olarak daha fazla meyve ve sebze yiyorum. Sağlıklı proteinler ve yağlar ile yemekler yapıyorum. Vegan yiyecekler, et bazlı yiyecekler kadar lezzetli olabilir. Vegan bilinçli bireylerin geleceğidir” diye konuştu.

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