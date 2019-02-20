Sosyal medyanın yeni fenomenine merhaba diyin

Şarkıcıların, ünlü oyuncuların ve oyuncuların canlandırdığı karakterlerin giydiği kıyaftelere yepyeni bir görünüm katan Taylandlı sosyal medya yıldızı Benjaphorn "Sine" Chetsadakan’ın paylaştığı fotoğraflar anında onbinlerce beğeni alıyor. Başta yiyecekler olmak üzere evdeki malzemelerle kıyafetleri yeniden yaratan genç kız: “Bu çalışmaya büyük beden kadınlara ilham vermek için başladım” dedi. İşte 22 yaşındaki yetenekli tasarımcıdan Aquaman’den Black Panther'e, Katy Perry’den Taylor Swift'e sebzeli taklitler...
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