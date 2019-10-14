Sosyal medyanın yeni trendi: Takipçilerine psişik seanslar veren metafizik Influencer'ları!

Sosyal medya trendleri sık sık değişiyor. Tıpkı modanın değişmesi gibi, insanların davranışları da zamana adapte oluyor. Örneğin bir dönem kişisel bloglar, bir dönem moda blogları çok popülerdi. YouTuber'lık kavramı ilk popülerleştiği zaman her yer oyun ve makyaj kanalları ile doluydu.

Trend ne yöne kayarsa herkes oraya doğru koştuğu için kısa süre içinde bıkkınlık oluşuyor. Aynı konuların etrafında dönen on binlerce insan varken bir yenisinin ilgi çekmesi haliyle zorlaşıyor. Bu nedenle yeni şeyler üretmek gerekiyor. Son zamanlarda dünyada ruh sağlığı ve psikoloji çok önemli bir konumda. "Terapi influencer'ları" adı verilen ve gerçek hayatta da psikolog olan pek çok kişi Instagram'da paylaştıkları içerikler ile takipçilerine psikolojik destek veriyor. Bizde de bu trend psişik ve metafizik anlamda karşılık bulmuş durumda. İşte detaylar...



