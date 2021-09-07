Sosyal medyanın yeni yıldızı oldu! Soğuk baklavanın tadı damakta kalıyor

Kilo almak istemeyen vatandaşların yeni tercihi, düşük kalorisiyle dikkat çeken, daha hafif olmasıyla bilinen ve farklı lezzeti ile damakları tatlandıran soğuk baklava oldu. Normal baklava gibi yapılan ancak ince hamur yapısı, bol fıstığı, sütlü şerbeti ile farklı ve daha hafif bir lezzet olan soğuk baklava, son dönemde tercih edilmeye başlandı. Diyabet hastalarının ve kilo almak istemeyenlerin de birinci tercihi olan soğuk baklavanın üretim ve satış oranları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Güllaç ve Sütlü Nuriye tatlılarından ilham alınarak oluşturulan sütlü baklava herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

SÜTLÜ BAKLAVA TARİFİ

MALZEMELER

Bir paket baklavalık yufka

250 gram margarin veya tereyağı

Bir çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

Bir su bardağı çekilmiş ceviz

Üzerin için:

Bir çay bardağı bitter çikolata

Bir çay bardağı ceviz

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı şeker

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

HAZIRLANIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Margarini ve sıvı yağı tavada eritin. Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta ceviz serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve cevizi rondodan çok ince bir şekilde geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz bu karışımı cevizin üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin. Tekrar ceviz ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.



