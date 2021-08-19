Çikolata krizine pratik çözüm! 15 dakikada hazırlanan çikolatalı kurabiye tarifi

Türk kültüründe çay önemli bir yere sahiptir. Kahvaltının demirbaşı olan çay aynı zamanda tavşan kanı kıvamıyla da sohbetlerin en güzel yarenidir. “Çay kuru kuru gitmez” diyenlerdesiniz bu pratik ve tadı damağınızda bir şölene dönüşecek olan çikolatalı kurabiye tarifine bayılacaksınız.

ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

240 gram damla çikolata

4 yemek kaşığı tereyağ

2/3 su bardağı un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

3/4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya şekeri

HAZIRLANIŞI

Tarife başlamadan önce 180 dereceye getirerek fırını ısıtın. Fırın tepsisini fırın kağıdıyla yayın. Çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın.

Yaklaşık 4 dakika boyunca şeker, yumurta ve vanilya şekerini çırpın.

240 gram çikolatayı tereyağlı benmaride veya mikrodalgada eritin. Karışıma çikolatayı ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma ekleyin ve karıştırın.

Kurabiye karışımını top haline getirerek yaklaşık 5-7 cm aralıklarla fırın tepsisine dizin. Ardından ise 12-15 dakika pişirin.



