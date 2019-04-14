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Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Loris Karius...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Başakşehir maçına damga vurdu.

Tecrübeli eldiven, özellikle 22’de Visca, 23’te Attamah ve 24’te Elia’nın art arda şutlarında başarılı oldu ve 3 dakikada 3 kritik pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir Beşiktaş Loris Karius

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