Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Loris Karius...

Tecrübeli eldiven, özellikle 22’de Visca, 23’te Attamah ve 24’te Elia’nın art arda şutlarında başarılı oldu ve 3 dakikada 3 kritik pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı.
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