MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı salladı! Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı poz

Sosyal medyayı salladı! Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı poz

14.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son paylaştığı bikinili pozlar yine hayranlarını büyüledi.

Sosyal medyayı salladı! Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı poz

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. İlk kez "Gülperi" dizisiyle setlere adım attıktan sonra hemen başrole yükselen Hafsanur Sancaktutan, ender görülen bir başarıya imza attı. "Aşk Ağlatır" dizisindeki Ada karakteriyle ilk başrolünü oynayan ünlü oyuncu, aşkı da bu dizide buldu. Ünlü oyuncu, yeni biten "Menajerimi Ara" dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'la aşk yaşamaya başladı. Çift çok mutlu olsa da birlikte görüntülenmemeye ve paylaşım yapmamaya çok özen gösteriyor. İlişkilerini gözden uzak yaşamaya ve korumaya özen gösteren çift, bu yönleriyle hayranlarını hem üzüyor hem de hayran bırakıyor. Neyse ki, birlikte paylaşım yapmasalar da tek başlarına bol bol Instagram paylaşımı yapıyorlar. Özellikle Hafsanur Sancaktutan'ın iddialı paylaşımları sosyal medyada ses getiriyor.

Yaktı geçti

Hafsanur Sancaktutan

Son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaşan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı yine yaktı geçti. Başrol oynadığı "Son Yaz" dizisi ara verdiği anda imajını değiştiren ünlü oyuncunun kısa saçta kararlı olduğu da gözlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildiKeman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin heyecanı büyüyorAli Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin heyecanı büyüyor
Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.