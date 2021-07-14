Sosyal medyayı salladı! Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'dan iddialı poz

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. İlk kez "Gülperi" dizisiyle setlere adım attıktan sonra hemen başrole yükselen Hafsanur Sancaktutan, ender görülen bir başarıya imza attı. "Aşk Ağlatır" dizisindeki Ada karakteriyle ilk başrolünü oynayan ünlü oyuncu, aşkı da bu dizide buldu. Ünlü oyuncu, yeni biten "Menajerimi Ara" dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'la aşk yaşamaya başladı. Çift çok mutlu olsa da birlikte görüntülenmemeye ve paylaşım yapmamaya çok özen gösteriyor. İlişkilerini gözden uzak yaşamaya ve korumaya özen gösteren çift, bu yönleriyle hayranlarını hem üzüyor hem de hayran bırakıyor. Neyse ki, birlikte paylaşım yapmasalar da tek başlarına bol bol Instagram paylaşımı yapıyorlar. Özellikle Hafsanur Sancaktutan'ın iddialı paylaşımları sosyal medyada ses getiriyor.

Yaktı geçti

Son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaşan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı yine yaktı geçti. Başrol oynadığı "Son Yaz" dizisi ara verdiği anda imajını değiştiren ünlü oyuncunun kısa saçta kararlı olduğu da gözlerden kaçmadı.

