Sosyal medyayı sallayan İrem Derici-Ataberk Özdene poz

İrem Derici kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile ‘Leon the Professional’ filminin afişindeki meşhur pozu verdi.

Derici adeta gelen tepkileri tahmin etmiş gibi de fotoğrafı yoruma kapamayı ihmal etmedi.

-“Çocuk damada hayır!”

-"Hayaller Hollywood, gerçekler Bollywood”

-“Valiz boş sanırım!”

Önceki gün de sevgilisiyle Arnavutköy’de görüntülenen İrem Derici, Ataberk Özdene'nin şarkıcı Tarık Mengüç’ün kuzeni olduğu bilgisini de doğrulamıştı.

Şarkıcı konu hakkında, “Ben de herkesle akrabayım. Merkür ve Venüs’lülerle akrabayım.

Tarık’ı çok severim, kendisi 10 yıl önce Türkiye’yi kasıp kavurmuş bir stardı” demişti.

