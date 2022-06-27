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Sosyal medyayı sallayan kare! Müge Anlı gelinlikle Şinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla

27.06.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı 'evlenmeye karar verdim' açıklamasıyla sevenlerini mutlu etti. Canlı yayında damadın adını da açıklayan Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetti, 'çok yakışıyorsunuz' yorumları havada uçuştu.

Sosyal medyayı sallayan kare! Müge Anlı gelinlikle Şinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini belirten Müge Anlı 'evlenmeye karar verdim' açıklamasıyla sevenlerini mutlu etti.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiç birine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." sözleriyle müjdeli haberi duyurmuştu.

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Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar geldi. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu ileri sürüldü.
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Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada Müge Anlı severler tarafından düzenlenen fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

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Müge Anlı'ya gelinlik, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na damatlık giydiren sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafları paylaşmasının ardından ikilinin bu karelerinin altına yorum yağdı.

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Müge Anlı
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