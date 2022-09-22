Sosyete Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Sosyete Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının değerli yapımlarından biri olan Sosyete Şaban hakkında detaylar araştırma konusu oldu. 1985 Sosyete Şaban filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yer almaya devam ediyor. Filmin çekimleri İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirildi. Peki Sosyete Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

SOSYETE ŞABAN KONUSU NEDİR?

Köylü Şaban Ağa, beşik kertmesi Peri ile evlenecekleri günün hayalini kurar. Peri ise Şaban'ın varlığından bile haberdar değildir. Amerika'daki eğitimini tamamlayınca ailesinin yanına döner ve onların nasıl bir maddi sıkıntı içerisinde olduklarını görür. Bu durumun çözümü ise, zengin bir adam olan Şaban ile evlenmektir. Peri, Şaban ile evlendikten sonra parayı alır ve şehre, eski hayatına geri döner. Şaban ise genç kadından intikam almaya karar verir.

SOSYETE ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (Şaban Ağa / Dilaver Bey)

Perihan Savaş (Peri)

Reha Yurdakul (Numan)

Kenan Pars (Kadir)

Süleyman Turan (Ali)

Hayri Caner (Zülfü)

İhsan Yüce (Kahya)

Orhan Aydınbaş (Fransızca öğretmeni)

Sırrı Elitaş (Şehmuz)



