MAGAZİN

Sosyeteye UBER şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Taksi-Uber çekişmesi devam ederken Hacı Sabancı, Yıldırım Demirören ve Işıl Reçber gibi ünlü isimler özel VIP araçlarının Uber araçlarıyla aynı olmasından dolayı sık sık polis çevirmesine takıldı

Sosyeteye UBER şoku!

Taksi-Uber çekişmesi sürerken, Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Sosyete, Uber mağduru oldu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cankurt, ünlülerin araçlarının sık sık Uber aracı sanılıp; tacize ve trafik kontrolüne takıldığını söyledi.

ÜNLÜLER POLİS KONTROLÜNE TAKILDI

Cankurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takıldı.

Demirören'in tanınmış olmasından ötürü sorun yaşamadığını ancak diğer isimlerin ise, araçlarının kendilerine ait olduğunu ispatlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yargıya taşınan Taksi-Uber davasının en büyük mağdurları sosyete oldu diyen Cankurt, "Bakalım, sorunun çözülüp mağduriyetlerinin bitmesini mi bekleyecekler yoksa minibüslerini satıp ciplere mi dönecekler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uber-taksi sosyete hacı sabancı

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