Souleymane Youla: Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz

Beşiktaşlı eski futbolcu Souleymane Youla, kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Youla geçen sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.

İşte Youla'nın sözleri...

"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda “Allah allah, allah allah Souleymane Youla” tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında 300 Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir.

"GALATASARAY'I GEÇEN SEZON ŞAMPİYON YAPTILAR HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Her hafta sonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formanın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım. Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben ta Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı."

