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Şövalye nasıl yazılır? Şövalye mi şovalye mi? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

23.09.2023 19:42 | Son Güncelleme:
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Dilimizde bulunan sözcüklerde yapılan en ufak bir hata tüm metnin bozulmasına neden olabilmektedir. Özellikle yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Sözcüklerin yanlış yazılması ve kullanılması, metnin veya cümlenin kalitesini de bozmaktadır. Türkçemizde çok sık yanlış yazılan ve hatta yanlış telaffuz edilen sözcüklerden biri şövalye kelimesidir. Peki, şövalye nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer alan kelimelerin bir kısmı yabancı kökenlidir. Şövalye sözcüğü de bu yabancı kökenli sözcükler arasında bulunur. Fransızcadan gelmiş olan bu sözcük, “chevalier” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Gerek yazışmalarda gerekse sözlü iletişimlerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Ancak çoğu sözcükte olduğu gibi bu kelimenin yazımında da yaygın olarak yanlışlık yapılır. Kelimeleri doğru kullanmak adına Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesini ziyaret etmek önemlidir.

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Şövalye nasıl yazılır?

Şövalye kelimesi birçok kullanıcı tarafından yanlış yazılan sözcükler arasında bulunur. Her şeyden önce kelimeleri yazarken ve okurken doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Ayrıca sözcüklerin ne anlama geldiğini de bilmemiz ve anlamını baz alarak kullanmamız gerekir. Şövalye yazımı ile alakalı en doğru bilgilere ulaşmanın yolu Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesine bakmaktır. Bu sitede sözcüğün doğru yazılışı, okunuş şekli ve doğru anlamı yer alır. Bu bağlamda şövalye kelimesinin manası şu şekildedir:

  • (İsim/Tarih) Eski Roma zamanında üç gruptan ikincisinin azası olan vatandaş.
  • (İsim) Orta Çağ Avrupasında özel eğitimler alarak yetiştirilmiş, asil, mücadele eden atlı savaşçı.
  • (İsim) Derebeylik nizamında asillik unvanlarında en altın bir üst aşaması.
  • (İsim) Şimdiki zamanlarda bazı Avrupa ülkeleri tarafından verilen onur belgesi ve nişanı.
  • (İsim/Mecaz) Soylu, centilmen, yürekli ve cesaretli kimse.
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Şövalye mi şovalye mi?

Günlük sohbetlerde ve yazılı iletişimlerde karşımıza birçok farklı sözcük çıkmaktadır. Bazı sözcüklerin anlamını bilirken bazılarının ise yazım stili hakkında tereddüde düşeriz. Yanlış yazılan bir sözcüğün doğrusu öğrenilmediği sürece bu durum zaman içerisinde bilgi kirliliğine sebebiyet verir. Pek çok sözcüğün yazımında olduğu gibi şövalye kelimesinin yazımında da dikkat edilmesi gerekir. Bu kelime yaygın olarak “şovalye” şeklinde yazılmaktadır. Ancak şövalye TDK’ye göre ikinci harfi “ö” olması gereken ve “şövalye” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün yazımında hata yapıldığında okunuşu da bozulmaktadır. Buna göre şövalye doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Şövalye (doğru kullanım)
  • Şovalye (yanlış kullanım)
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