Sow hüngür hüngür ağladı

Bursasporlu futbolcu Moussa Sow maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması terleten ve şu anda Bursaspor için top koşturan Mousa Sow maç sonunda gözyaşı döktü.

Kendi kalesine attığı gol sonrası yıkılan Sow, karşılaşmanın ardından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşları tarafından destek verilen Sow'a Fenerbahçeli futbolcular da tesellide bulundu.

