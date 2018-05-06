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Sow hüngür hüngür ağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Senegalli golcüsü Moussa Sow, Fenerbahçe maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Ters bir vuruşla topu kendi ağlarına göndererek Fenerbahçe'nin beraberlik sayısını kaydeden Sow, maçın ardından yıkıldı. Sow'a takım arkadaşlarının yanı sıra Fenerbahçeli futbolcular da destek verdi.

Sow hüngür hüngür ağladı

Bursasporlu futbolcu Moussa Sow maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması terleten ve şu anda Bursaspor için top koşturan Mousa Sow maç sonunda gözyaşı döktü.

Kendi kalesine attığı gol sonrası yıkılan Sow, karşılaşmanın ardından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşları tarafından destek verilen Sow'a Fenerbahçeli futbolcular da tesellide bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
moussa sow Fenerbahçe Bursaspor

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