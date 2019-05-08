Soygun için geldikleri kafede böyle dayak yediler

Brezilya'da maskeli iki soyguncu soygun için girdiği kafede dayak yedi.
Kafede müşteri olmadığı zamanda gelen ve çalışanları soymaya kalkan iki soyguncu canlarını zor kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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