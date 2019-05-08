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Soygun için geldikleri kafede böyle dayak yediler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Brezilya'da soygun için girdikleri kafede istediklerini alamayan soyguncular dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'da maskeli iki soyguncu soygun için girdiği kafede dayak yedi.

Kafede müşteri olmadığı zamanda gelen ve çalışanları soymaya kalkan iki soyguncu canlarını zor kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya soygun kavga dayak

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