Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Flaş iddia

Söylemezsem Olmaz Arto günlerdir programda yer almıyor. Program takipçileri ise bu durumun nedenini merak ediyorlar. Bu kapsamda Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?

Seren Serengil'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz'da bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi. Günlerdir programda yer almayan Arto Dalga'dan açıklama ise gecikmedi....

ARTO SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILDI MI? FLAŞ İDDİA

Programla ilgili çok soru aldığını belirten Arto Miami'den bir fotoğraf paylaşarak, ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Çok soran oluyor program ile ilgili. Şu an için TV’de benlik bir durum yok. Arkadaşlarım işlerini harika yapıyor zaten. Bircan, Sinem, Bilal. Biraz yaralarımız sakinlesin, sarılsın yine görüşeceğiz. Sevenlerime ve merak edenlere…’ notunu ekledi.



