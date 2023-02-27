MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Flaş iddia

Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Flaş iddia

27.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz Arto neden yok, programdan ayrıldı mı gibi soruların yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yayınlarına bir süre ara verilen program yeniden yayınlanmaya başlandı ancak yorumculardan Arto Dalga günlerdir yayında yer almıyor. Peki, Söylemezsem Olmaz Arto Dalga neden yok, gelecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Flaş iddia

Söylemezsem Olmaz Arto günlerdir programda yer almıyor. Program takipçileri ise bu durumun nedenini merak ediyorlar. Bu kapsamda Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?

Seren Serengil'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz'da bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi. Günlerdir programda yer almayan Arto Dalga'dan açıklama ise gecikmedi....

Arto bircan

ARTO SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILDI MI? FLAŞ İDDİA

Programla ilgili çok soru aldığını belirten Arto Miami'den bir fotoğraf paylaşarak, ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Çok soran oluyor program ile ilgili. Şu an için TV’de benlik bir durum yok. Arkadaşlarım işlerini harika yapıyor zaten. Bircan, Sinem, Bilal. Biraz yaralarımız sakinlesin, sarılsın yine görüşeceğiz. Sevenlerime ve merak edenlere…’ notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş
'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi
Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaştı, iki göğsünün arasına dövme...Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaştı, iki göğsünün arasına dövme...
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali ele

En Çok Okunan Haberler

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...

Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.