Söylemezsem Olmaz ekibi tamamen değişti! Hande Sarıoğlu, Arto ve Yağmur Çevik masada

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun son yıllarda gündem olan yorumlarıyla devam eden Söylemezsem Olmaz sunucuların birbirlerine düşman olmasıyla dağılmıştı. bu üçlüden sonra ise masada son olarak Bilal Özcan, Didem Delen ve Selen Görgüzel oturmuştu.

Söylemezsem Olmaz masası tamamen dağıldı. Yeni yapımcı yeni yorumcularla yoluna devam etme kararı aldı.

Arto yorumculuğa dönerken oryantal yaptığı için HaberTürk'teki işinden olan Hande Sarıoğlu da yorumcu olarak ekranlara dönme kararı aldı. Hande Sarıoğlu'nun magazin yorumcusu olarak ekrana dönmesine "Ne alaka?", "Bence gerek yoktu", "Güzel biraz da öyle izleyelim" yorumları yapıldı.

Söylemezsem Olmaz'ın bir diğer yorumcusu ise Yağmur Çevik oldu.





