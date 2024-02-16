Fiyatı 2859 TL'ye düştü! Columbia Heather Canyon Softshell Kapüşonlu Ceket'te fırsat

Softshell ceketler, su itme ve rüzgar geçirmeme özellikleri sayesinde kışın çok sık tercih ediliyor. Kar, yağmur gibi hava koşullarında ekstra koruma sağlayan bu dış giyim ürünleri, aynı zamanda katmanlı giyim sisteminin de bir parçası olarak kullanılabiliyor, polarların üzerine ya da montların içine tercih edilebiliyor. Çok yönlü ve işlevsel bu ceketler içinde öne çıkan Columbia Erkek Heather Canyon Softshell Kapüşonlu Ceket, kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Ürünü görmek ve detaylarına ulaşmak isterseniz içeriğimizi okumaya devam edin.

Columbia Erkek Heather Canyon Softshell Kapüşonlu Ceket

Yüksek kaliteli polyester ve elastan karışımı softshell malzemeden üretilen Columbia Erkek Heather Canyon Softshell Kapüşonlu Ceket; suya dayanıklı, rüzgar geçirmez oluşuyla öne çıkıyor. Ceket, yapısında elastan malzeme kullanıldığından dolayı esneklik ve hareket özgürlüğü sunuyor. Bu özellik sayesinde ceketi spor veya outdoor etkinliklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca ceket, aktif hareketlilik için tasarlanmış olan "articulated fit" özelliğine sahip. Bu sayede vücutla uyumlu bir şekilde hareket eder ve kullanıcıya maksimum rahatlık sağlar. Soğuk havalarda ekstra ısı yalıtımı sağlayan ürün, kullanıcının kış aylarında sıcak kalmasını ve konforlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalıp dar, ürün kaliteli."

"Hem geçişlerde hem de kışlık kullanılabilir."

"Orijinal. Oldukça güzel ve kaliteli bir ürün."

Bu içerik 16 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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