Söylentiler doğru çıktı! Ben Affleck Batman defterini kapattı

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SİNEMA TV  | 01.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Uzun süredir alıp başını giden Batman hakkındaki söylentiler doğru çıktı. Ben Affleck bundan böyle Batman'i canlandırmayacak.

Söylentiler doğru çıktı! Ben Affleck Batman defterini kapattı

Batman serisinin devam filmleri hakkında peş peşe açıklamalar geldi. Bu açıklamalar arasında yeni Batman filminin gösterim tarihi yer alıyor. 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanan Batman filminde Batman’i kimin canlandıracağı ise belirsizliğini koruyor.

Belli olan en net konu Batman serisinin yeni filmlerinde başrol oyuncusu Ben Affleck olmayacak. Yeni filmlerdeki Bruce Wayne karakterini daha da gençleştirmek isteyen yapımcıların Batman rolü için aktör arayışları tam gaz sürüyor.

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Affleck, ilk kez 2016’da Batman v Superman: Dawn of Justice’te, daha sonra 2016’da Suicide Squad filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de Batman olarak seyirci karşısına çıktı. Affleck, rol aldığı Batman v Superman: Dawn of Justice filminin senaristlerinden biri de olmuştu, ancak 2021’de vizyona girecek devam halkasını Maymunlar Cehennemi filmiyle bilinen Matt Reeves yazıp yönetecek.

Ben Affleck, Twitter’dan yeni Batman filmi duyurusunu şöyle yaptı:
“2021 yazında Batman için ve Matt Reeves’in vizyonunun hayata geçişini görmek için heyecanlıyım.”


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Anahtar Kelimeler:
Ben Affleck Batman Suicide Squad Matt Reeves

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