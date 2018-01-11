Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Söz 29. Bölüm fragmanı yayımlandı ve bir kez daha izleyicileri heyecanlı bir bölüm bekliyor. 8 Ocak akşamı ekrana gelecek yeni bölümde uzun menzilli füzelere karşı yapılacak operasyon, Hafız ile Bahar'ın durumu ve tabii ki Yavuz'un Agah'ı vurması öne çıkıyor. İşte Söz 29. Bölüm fragmanı ve fragmandan dikkati çeken anlar...
FÜZELER Mİ ALİ HAYDAR MI?
Kopuz Albay Söz 29. Bölüm fragmanında time çok net bir şekilde Ali Haydar ile uzun menzilli füzeler arasında kalırlarsa nasıl bir tercih yapmaları gerektiğini anlatıyor. Vatan görevi hiçbir şeye değişilmez, binlerce kişinin hayatı timin elinde ki tim de bunun farkında.
HAFIZ ŞEHİT Mİ DÜŞECEK?
Söz yeni bölüm fragmanında yer altındaki gizli silah deposuna ulaşan ekibin kapağı tam açtıkları sırada bombanın patladığı görülüyor. Hafız sonunda düğmeye bastı ve kendini feda etti mi? Söz 29. Bölümde Hafız şehit mi düşecek?
YAVUZ, AGAH'I VURUYOR!
Yeni bölümün merakla beklenen bir konusu da Yavuz'un Agah'a düzenleyeceği baskın. Hatırlanacağı gibi babasının devlet düşmanı, vatan haini Agah'ın babası olduğunu öğrenmişti. Söz yeni bölümde Yavuz'un Agah'ı vuracağı görülüyor. Arkadaşları için kariyerini feda ettiğini söyleyen komutana Yavuz, keşke canımı feda edebilseydim diyor.
SÖZ 29. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ YORUMLARI
Söz 29. Yen bölüm fragmanı izleyicileri duygulandırdı ve fragman övgü topladı. Söz müdavimleri yeni bölümün oldukça karışık olacağını düşünüyorlar. Ayrıca Yavuz komutanın fedakarlığı da beğeni topladı.
Söz 29. Yen bölüm fragmanı izleyicileri duygulandırdı ve fragman övgü topladı. Söz müdavimleri yeni bölümün oldukça karışık olacağını düşünüyorlar. Ayrıca Yavuz komutanın fedakarlığı da beğeni topladı.
Hafız'a birşey olmaz inşallah ve Yavuz komutan sen adamın dibisin! ???????? #Söz— Bahar Be Positive (@sozdeyimbahar) 11 Ocak 2018
Bu bölüm cok karışık— Uğur Ünüvar (@oD5490vOcCIrBiS) 11 Ocak 2018
Hafız şehit mi oluyo bahara ne oluyo peki— Tuğçe Keleş (@Tugceklss123) 11 Ocak 2018
Çekim acemilikleri de olmasa ,çok güzel bir dizi.— LaFBazaN (@LaFBazaN) 11 Ocak 2018
2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk fragmanda duygusal sahnelere yer verilirken aksiyon olarak yeni bölümde izleyicileri nelerin beklediğine yer verilmedi. Bunun için Söz hayranları 2. fragmanı beklemek durumunda. Söz 29. bölüm 2. fragmanın Cuma akşamı veya Cumartesi çıkması bekleniyor.
SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bir son dakika ertelemesi olmazsa Söz dizisinin 29. Bölümü, 8 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de Star TV'de yayımlanacak.
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrendi. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kaldı.
Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzereydi.
Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.
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