Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Söz 29. Bölüm fragmanı yayımlandı ve bir kez daha izleyicileri heyecanlı bir bölüm bekliyor. 8 Ocak akşamı ekrana gelecek yeni bölümde uzun menzilli füzelere karşı yapılacak operasyon, Hafız ile Bahar'ın durumu ve tabii ki Yavuz'un Agah'ı vurması öne çıkıyor. İşte Söz 29. Bölüm fragmanı ve fragmandan dikkati çeken anlar...

FÜZELER Mİ ALİ HAYDAR MI?

Kopuz Albay Söz 29. Bölüm fragmanında time çok net bir şekilde Ali Haydar ile uzun menzilli füzeler arasında kalırlarsa nasıl bir tercih yapmaları gerektiğini anlatıyor. Vatan görevi hiçbir şeye değişilmez, binlerce kişinin hayatı timin elinde ki tim de bunun farkında.

HAFIZ ŞEHİT Mİ DÜŞECEK?

Söz yeni bölüm fragmanında yer altındaki gizli silah deposuna ulaşan ekibin kapağı tam açtıkları sırada bombanın patladığı görülüyor. Hafız sonunda düğmeye bastı ve kendini feda etti mi? Söz 29. Bölümde Hafız şehit mi düşecek?

YAVUZ, AGAH'I VURUYOR!

Yeni bölümün merakla beklenen bir konusu da Yavuz'un Agah'a düzenleyeceği baskın. Hatırlanacağı gibi babasının devlet düşmanı, vatan haini Agah'ın babası olduğunu öğrenmişti. Söz yeni bölümde Yavuz'un Agah'ı vuracağı görülüyor. Arkadaşları için kariyerini feda ettiğini söyleyen komutana Yavuz, keşke canımı feda edebilseydim diyor.