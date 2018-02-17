Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Tim'in belalısı gizemli kişi Derman kim? Çaylak yaşıyor mu?

Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı heyecanla izlendi. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz dizisi yeni bölümde Tim zor bir süreç içinde. Adeta dağılmış durumda olan Tim'de Ateş yaralıdır, Nazlı kaçırılmış ve Çaylak ile Keşanlı teröristlerce kapana kısılmış ve Çaylak ağır yaralıdır. Tim ile iletişimleri kesilen Çaylak kurtulabilecek mi yoksa şehit mi düşecek? Yarbay Erdem'in de katıldığı operasyon ile yerleri tespit edilebilecek mi? Agah'ın Yavuz'a bahsettiği Derman kim? İşte Söz 34. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SÖZ 34. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Söz yeni bölüm 3. fragmanında Derman ismi izleyicilerde merak uyandırdı. 19 Şubat Pazartesi akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan Söz yeni bölümde Tim, büyük bir tehlikenin içinde. Çaylak ile Keşanlı bilinmeyen bir yerde kapalı kaldılar. Çaylak ağır yaralı ve ölümle buruna buruna. Nazlı ise kaçırıldı. Çünkü Derman'ın adamını teşhis eder. Durum bu iken Agah, Yavuz'a Derman hakkında bilgi veriyor. Derman bir nevi Agah'ın zıttı. Teşkilata sızmak için özel yetiştirilen Derman'ın bulunması bu yüzden çok önemli. İşte meraklandıran Söz yeni bölüm 3. fragmanı...