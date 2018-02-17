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Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Tim'in belalısı gizemli kişi Derman kim? Çaylak yaşıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölümde heyecan dorukta. Karabatak'ın yaralı olduğu, Nazlı'nın kaçırıldığı, Çaylak ile Keşanlı'ya ulaşılamadığı zamanda Agah'ın bahsettiği Derman merak uyandırdı. Derman kim? Tim, Derman'ın kim olduğunu ortaya çıkarırsa büyük bir tehlikeyi bertaraf etmiş olacak. İşte Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı...

Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Tim'in belalısı gizemli kişi Derman kim? Çaylak yaşıyor mu?

Söz 34. yeni bölüm 3. fragmanı heyecanla izlendi. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz dizisi yeni bölümde Tim zor bir süreç içinde. Adeta dağılmış durumda olan Tim'de Ateş yaralıdır, Nazlı kaçırılmış ve Çaylak ile Keşanlı teröristlerce kapana kısılmış ve Çaylak ağır yaralıdır. Tim ile iletişimleri kesilen Çaylak kurtulabilecek mi yoksa şehit mi düşecek? Yarbay Erdem'in de katıldığı operasyon ile yerleri tespit edilebilecek mi? Agah'ın Yavuz'a bahsettiği Derman kim? İşte Söz 34. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SÖZ 34. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Söz yeni bölüm 3. fragmanında Derman ismi izleyicilerde merak uyandırdı. 19 Şubat Pazartesi akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan Söz yeni bölümde Tim, büyük bir tehlikenin içinde. Çaylak ile Keşanlı bilinmeyen bir yerde kapalı kaldılar. Çaylak ağır yaralı ve ölümle buruna buruna. Nazlı ise kaçırıldı. Çünkü Derman'ın adamını teşhis eder. Durum bu iken Agah, Yavuz'a Derman hakkında bilgi veriyor. Derman bir nevi Agah'ın zıttı. Teşkilata sızmak için özel yetiştirilen Derman'ın bulunması bu yüzden çok önemli. İşte meraklandıran Söz yeni bölüm 3. fragmanı...



SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazlı’nın hayatı timin yetişmesine bağlı. Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın sürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.

Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer. Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.



Bu sırada Yavuz da annesinin katiliyle ilgili babasından şok edici bir bilgi öğrenir.

Keşif ekibine katılan Keşanlı ve Çaylak ise beklemedikleri bir saldırıyla karşı karşıya kalırlar. Çatlak ağır yaralanır. Üstelik bir harabede sıkışırlar ve yardım çağrılarını kimse duyamaz. Çaylak, Keşanlı'nın kollarında şehit olmak üzeredir.

Yayın Günü: 19 Şubat Pazartesi
Yayın Saati: 20:00



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