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Söz 37. son bölüm izle: Derman'ın intikam yemini! (Söz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Söz 37. son bölümde Yavuz ve timin, Selim ile adamlarının yerini öğrenmek için yaptıkları operasyon nefesleri kesti. Nihat Albay, Yavuz'dan acil olarak bilgiyi istemektedir. Fakat Yavuz, Selim'in yerini gösteren birçok yeri bulması onları zor bir duruma sokar. Söz son bölümde uyuşturucu tedavisi için rehabilitasyona yatırılan Nazlı, kılık değiştiren Derman ile yaptığı konuşma sonrasında intihar girişiminde bulunuyor. Peki Söz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 37. yeni bölümde yaşan

Söz 37. son bölüm izle: Derman'ın intikam yemini! (Söz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 37. son bölüm, dün akşam Star TV'de izleyenlerin nefeslerini kesti. Söz son bölümde Bahar, babasını Yavuz'un öldürdüğünü öğreniyor. Fakat babasının terörist olduğunu öğrenmesi onu daha çok yaralıyor. Nazlı, girdiği kriz sonrasında bir kişiyi yaralıyor ve sonrasında rehabilitasyon merkezine götürülüyor. Yanına kılık değiştirerek gelen Derman, onun kafasını karıştıyor ve yine kriz geçiren Nazlı, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunuyor. Söz son bölümde Eylem ile Fethi, Selim'in elinde Agah'ın planı sayesinde kurtuluyorlar. Finalde Nihat Albay'ın beklediği bilgi Yavuz ve tim tarafından ele geçiriliyor. Fakat Selim'in tam olarak yerini keşfedemiyorlar. Ve tehlike devam ediyor. Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Söz son bölüm ve yaşananlar...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Derman'ın intikam yemini!

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Söz 37. son bölüm izle

Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz son bölümden sonra merak edilen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz son bölümde intihar girişiminde bulunan Nazlı'nın son durumu nedir? Yavuz, eline geçirdiği tabletten Selim'in tam olarak yerini bulabilecek mi? Bu soruların cevabını yeni bölümde öğreneceğiz. Söz 38. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 38. yeni bölüm fragmanı

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