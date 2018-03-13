Söz 37. son bölüm izle: Derman'ın intikam yemini! (Söz 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Söz 37. son bölüm, dün akşam Star TV'de izleyenlerin nefeslerini kesti. Söz son bölümde Bahar, babasını Yavuz'un öldürdüğünü öğreniyor. Fakat babasının terörist olduğunu öğrenmesi onu daha çok yaralıyor. Nazlı, girdiği kriz sonrasında bir kişiyi yaralıyor ve sonrasında rehabilitasyon merkezine götürülüyor. Yanına kılık değiştirerek gelen Derman, onun kafasını karıştıyor ve yine kriz geçiren Nazlı, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunuyor. Söz son bölümde Eylem ile Fethi, Selim'in elinde Agah'ın planı sayesinde kurtuluyorlar. Finalde Nihat Albay'ın beklediği bilgi Yavuz ve tim tarafından ele geçiriliyor. Fakat Selim'in tam olarak yerini keşfedemiyorlar. Ve tehlike devam ediyor. Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Söz son bölüm ve yaşananlar...

Derman'ın intikam yemini!

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Söz 37. son bölüm izle

Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz son bölümden sonra merak edilen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz son bölümde intihar girişiminde bulunan Nazlı'nın son durumu nedir? Yavuz, eline geçirdiği tabletten Selim'in tam olarak yerini bulabilecek mi? Bu soruların cevabını yeni bölümde öğreneceğiz. Söz 38. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 38. yeni bölüm fragmanı