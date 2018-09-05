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Söz'e yeni sezonda Sarp Akkaya dahil oldu

SÖZ HABERLERİ  | 05.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Söz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Söz'ün yeni sezon oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya eklendi

Söz'e yeni sezonda Sarp Akkaya dahil oldu

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’ün yeni bölümlerinde Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor.

Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya çok önemli ve sıra dışı bir karaktere hayat verecek.

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Kasap Dragan

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.

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