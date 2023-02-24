Demir yolu nasıl yazılır, demir yolu yazımı nasıl olmalıdır? Demir yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili tarih ve kültürel olarak köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Geçmişten günümüze hem kendi içinde kelimeler türetmesi hem de farklı dillerden kelimeler almasıyla sözlüğünü geliştirmiş ve genişletmiştir. Dilimizde kullanılan kelimeler zaman içerisinde faklı eklerle ya da farklı kelimelerle birlikte kullanılmaya da başlanmıştır. Kelime açısından bu kadar çeşitliliğin olması da çoğu zaman bazı kelimelerin yanlış yazılmasına ve ifade edilmesine neden olmuştur.

Demir yolu nasıl yazılır?

Demir yolu sözcüğü geçmişten bugüne halk arasında pek çok yerde kullanım görür. Kelime farklı anlamlara gelen "demir" ve "yol" sözcüğünden meydana gelmiştir. Demir yolu kelimesinin yazımı da diğer birleşik kelimelerin yazımı gibi TDK kuralları kapsamında değerlendirilir. Farklı kurallar dâhilinde birleşik kelimeler bitişik ya da ayrı yazılır ve buna göre bir anlam karşılıkları olur. Demir yolu doğru yazılışı da çoğunlukla karıştırılır ve hem ayrı hem de bitişik yazımıyla karşılaşırız. TDK’ye göre demir yolu kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşenerek yapılan bir yol türü

Bu yolla yapılan taşımacılık

Demir yolu ayrı mı yazılır?

Demir yolu yazımı oldukça karıştırılan kelimeler arasındadır. Günümüzde sık sık kullanılması çeşitli yazım yanlışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durumda "Demir yolu bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır?" sorularının akıllarda yer edinmesine sebep olur. Birleşik isim örneği olan demir yolu TDK bilgilerine göre ayrı yazılmalıdır. Demir yolu kelimesi çeşitli anlamlara geldiğinden çeşitli cümlelerde bulunur. Günlük hayatta yazımı karıştırılan kelimelerden biri olan demir yolu ayrı yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında doğru yazım sağlanacaktır. Demir yolu doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: