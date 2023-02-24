EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Demir yolu nasıl yazılır, demir yolu yazımı nasıl olmalıdır? Demir yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Demir yolu nasıl yazılır, demir yolu yazımı nasıl olmalıdır? Demir yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

17.02.2023 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 yapıya ayrılır. Birleşik kelimeler en az iki kelimeden meydana gelir. Sözcükler bazen ayrı yazılırken bazen de birleşik yazılması gerekir. Demir yolu sözcüğü de birleşik kelimeler kategorisinde yer alır. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan ve oldukça yazımı karıştırılan demir yolu yazımı nasıl olmalıdır?

Demir yolu nasıl yazılır, demir yolu yazımı nasıl olmalıdır? Demir yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili tarih ve kültürel olarak köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Geçmişten günümüze hem kendi içinde kelimeler türetmesi hem de farklı dillerden kelimeler almasıyla sözlüğünü geliştirmiş ve genişletmiştir. Dilimizde kullanılan kelimeler zaman içerisinde faklı eklerle ya da farklı kelimelerle birlikte kullanılmaya da başlanmıştır. Kelime açısından bu kadar çeşitliliğin olması da çoğu zaman bazı kelimelerin yanlış yazılmasına ve ifade edilmesine neden olmuştur.

Köpek balığı nasıl yazılır? Köpek balığı nasıl yazılır?

Demir yolu nasıl yazılır?

Demir yolu sözcüğü geçmişten bugüne halk arasında pek çok yerde kullanım görür. Kelime farklı anlamlara gelen "demir" ve "yol" sözcüğünden meydana gelmiştir. Demir yolu kelimesinin yazımı da diğer birleşik kelimelerin yazımı gibi TDK kuralları kapsamında değerlendirilir. Farklı kurallar dâhilinde birleşik kelimeler bitişik ya da ayrı yazılır ve buna göre bir anlam karşılıkları olur. Demir yolu doğru yazılışı da çoğunlukla karıştırılır ve hem ayrı hem de bitişik yazımıyla karşılaşırız. TDK’ye göre demir yolu kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

  • Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşenerek yapılan bir yol türü
  • Bu yolla yapılan taşımacılık
Unvan nasıl yazılır? Unvan nasıl yazılır?

Demir yolu ayrı mı yazılır?

Demir yolu yazımı oldukça karıştırılan kelimeler arasındadır. Günümüzde sık sık kullanılması çeşitli yazım yanlışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durumda "Demir yolu bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır?" sorularının akıllarda yer edinmesine sebep olur. Birleşik isim örneği olan demir yolu TDK bilgilerine göre ayrı yazılmalıdır. Demir yolu kelimesi çeşitli anlamlara geldiğinden çeşitli cümlelerde bulunur. Günlük hayatta yazımı karıştırılan kelimelerden biri olan demir yolu ayrı yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında doğru yazım sağlanacaktır. Demir yolu doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Arkadaşımın babası demir yolunda çalışıyor. (Doğru kullanım)
  • Bu tür yolculuklar demir yolunda daha keyifli hâle geliyor. (Doğru kullanım)
  • Bugün demiryoluna gidip neler var bir bakacağım. (Yanlış kullanım)
  • Demiryolunda yapılan çalışma tüm trenlerin ulaşımını kısıtlamıştı. (Yanlış kullanım)
Altüst nasıl yazılır? Altüst nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurduÜniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.