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Söz gelimi nasıl yazılır? Söz gelimi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.10.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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Pek çok birleşik kelime veya deyim gibi bağlaçların doğru yazılışları da sıklıkla araştırılır. Söz gelimi de iki ayrı sözcüğü içeren bir bağlaç olarak doğru yazılışı hakkında kafa karışıklığı yaşanabilen ifadelerdendir. Bu bağlamda söz gelimi ifadesinin ne anlama geldiği ve türünün ne olduğu da göz önünde bulundurularak ilgili bağlacın yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Ardından TDK kapsamındaki bilgiler çerçevesinde bu bağlacın doğru kullanımı açıklanabilir.

Bir sözcüğün türü ve yapısı gibi özellikleri detaylı olarak incelendiği takdirde bu kelimenin nasıl kullanıldığı zaman Türkçe yazım kurallarına aykırı olmayacağı keşfedilebilir. Dolayısıyla söz gelimi bağlacının doğru yazılışı üzerine açıklama yapılırken de bu kelimenin türü, yapısı ve anlamı gibi detaylar dikkate alınmalıdır. Söz gelimi ifadesinin söz gelişi olarak bilinen bağlaçla aynı anlamda kullanıldığı görülür. Bu bağlacın doğru yazılışının kavranabilmesi için ise TDK güncel sözlüğünden araştırılması ve cümle içerisindeki kullanımına bakılması gerekir.

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Söz gelimi nasıl yazılır?

Söz gelimi ifadesi söz gelişi bağlacıyla aynı anlamda kullanılır. Dolayısıyla bu ifadenin söz gelişi bağlacıyla eş anlamlı olan bir kelime öbeği olduğu söylenebilir. Bir bağlaç olan söz gelimi ifadesinin iki ayrı kelimeyi içerdiği görülür. Bu durum da ele alınan bağlaç öbeğinin yazılı dildeki kullanımının karıştırılmasına sebebiyet verebilir. Ancak Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü gibi kaynaklara başvurulduğu takdirde söz gelimi doğru yazılışı üzerine bilgi edinilmesi mümkün hale gelir.

"Söz gelimi ayrı mı yazılır?" sorusu bu ifadenin doğru yazılışını açıklayan cevabın öğrenilmek istenmesine yönelik olarak ortaya çıkar. TDK tarafından Türk dili konuşucularına sunulan bilgiler incelendiği takdirde söz gelimi ifadesinin bitişik olarak yazılmaması gerektiği görülür. Yani söz gelimi TDK kapsamındaki bilgilere göre ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilen bir ifadedir. Bu açıklamaların pekiştirilmesi amacıyla sıralanabilen doğru söz gelimi yazımı ile ele alınan bağlacın yanlış kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

  • Söz gelimi (Doğru yazılışı)
  • Sözgelimi (Yanlış yazılışı)
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Söz gelimi bitişik mi yazılır?

Türkçede yer alan bağlaç sözcüklerinin genellikle tek kelimeden oluştuğu görülür. Ancak söz gelimi ifadesi Türkçede yer alıp iki sözcükten oluşan bağlaçlara örnektir. Dolayısıyla genelde bitişik şekilde kullanıldığı görülen bu ifadenin ayrı olarak yazılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Aksi takdirde söz gelimi ifadesinin bitişik olarak yazılmasına bağlı olarak Türkçe yazım kuralları ihlal edilir. Bu nedenle söz ve gelimi sözcükleri arasında bir boşluk bırakılacak şekilde kullanılması gereken ilgili bağlacın doğru yazılışı aşağıdaki cümle örneklerinde görüldüğü gibi olmalıdır:

  • Söz gelimi dün bana anlattığı bilgilerin her birini okulda öğrenmiş!
  • Bu alanda çalışan yetkililerden duyduğuma göre geçen sene müzede incelediğimiz parça söz gelimi zamanında farklı ülkeler tarafından çalınıp daha sonra kurtarılarak buraya getirilmiş.
  • Söz gelimi zamanında doğru dürüst kendini bile ifade edemeyen kişiler bugün bizlere yukarıdan bakıyor.
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